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В Техасе успешно приземлился космический корабль с богатейшим человеком мира на борту
На борту был владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира по версии Forbes Джефф Безос. Помимо него, на космическом корабле также были его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Тем самым последние двое стали первыми пожилыми и молодыми людьми, побывавшими в космосе.

В Техасе успешно стартовал и приземлился многоразовый космический корабль New Shepard. Об этом во вторник, 20 июля, сообщают РИА Новости.

На борту был владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира по версии Forbes Джефф Безос. Помимо него, на космическом корабле также были его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Тем самым последние двое стали первыми пожилыми и молодыми людьми, побывавшими в космосе.

Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летел с экипажем на борту.

Корабль стартовал в 15:22 по московскому времени. Длительность полета составила около 11 минут.

Отмечается, что New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Обе части космического корабля — многоразовые и полностью автоматизированные.