В Техасе успешно приземлился космический корабль с богатейшим человеком мира на борту

На борту был владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира по версии Forbes Джефф Безос. Помимо него, на космическом корабле также были его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Тем самым последние двое стали первыми пожилыми и молодыми людьми, побывавшими в космосе.

В Техасе успешно стартовал и приземлился многоразовый космический корабль New Shepard. Об этом во вторник, 20 июля, сообщают РИА Новости .

На борту был владелец компании Blue Origin, богатейший человек мира по версии Forbes Джефф Безос. Помимо него, на космическом корабле также были его брат, 82-летняя пилот Уэлли Фанк и 18-летний житель Голландии Оливер Дэмен. Тем самым последние двое стали первыми пожилыми и молодыми людьми, побывавшими в космосе.

Для New Shepard это шестнадцатый испытательный полет, но впервые он летел с экипажем на борту.

Корабль стартовал в 15:22 по московскому времени. Длительность полета составила около 11 минут.

Отмечается, что New Shepard на собственном разгонном блоке поднимается с Земли, после отделения от несущей ступени капсула с экипажем достигает границы с космосом и затем возвращается на Землю. Обе части космического корабля — многоразовые и полностью автоматизированные.