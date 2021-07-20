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В России предложили ввести уголовное наказание за призыв к отказу от вакцинирования
По мнению автора заявления, недостоверная информация привела к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках.

В России предложили наказывать за призыв к отказу от вакцинирования. Соответствующее письмо член общественной палаты Ленинградской области Владимир Петров направил на имя министра юстиции Константина Чуйченко, пишет RT.

По мнению Владимира Петрова, люди должны нести уголовную ответственность за призыв к отказу от вакцинирования по немедицинским показаниям.

Он подчеркнул, что «часть общества отказывается прививаться, пропагандируя домыслы о „вреде“ вакцин». Недостоверная информация привела к появлению черного рынка по продаже сертификатов о прививках.