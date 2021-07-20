Рязанцы судили Чемпионат России по функциональному многоборью

Предложение от организаторов чемпионата поступило еще в начале лета. Тогда из-за пандемии не получилось набрать комплект судей в столице, и они обратились за поддержкой к региональным федерациям — Рязань пришла на выручку.

Рязанцы судили Чемпионат России по функциональному многоборью. Об этом во вторник, 20 июля, РЗН. инфо рассказал президент Рязанской областной федерации Владимир Пчелин.

Соревнования проходили в Москве с 16 по 18 июля. В них приняли участие более 300 атлетов от 14 до 60 лет со всей страны.

Чемпионат судила рязанская команда в составе четырех человек.

«Чемпионат для судей — это и праздник, и работа одновременно. Обычно от нас только выступают спортсмены. Остальные приезжают просто поболеть», — рассказал Владимир Пчелин.

По его словам, предложение от организаторов чемпионата поступило еще в начале лета. Тогда из-за пандемии не получилось набрать комплект судей в столице, и они обратились за поддержкой к региональным федерациям — Рязань пришла на выручку.

Владимир Пчелин уверен, что двухдневный опыт судейства на таких крупных соревнованиях пригодится и в дальнейшем.