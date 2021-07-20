«Рязаньэнерго» поблагодарили за книги для слабовидящих детей

Филиалу «Рязаньэнерго» выразили признательность за многолетнее внимание, сотрудничество и активную благотворительную деятельность компании, направленную на помощь детям с нарушениями зрения. В 2020 году в «Детский сад № 120» поступило семь комплектов тактильных книжек, которые были приобретены на добровольные пожертвования сотрудников филиала.

Рязанские энергетики получили благодарность от регионального благотворительного общественного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и «Детского сада № 120».

Филиалу «Рязаньэнерго» выразили признательность за многолетнее внимание, сотрудничество и активную благотворительную деятельность компании, направленную на помощь детям с нарушениями зрения. В 2020 году в «Детский сад № 120» поступило семь комплектов тактильных книжек, которые были приобретены на добровольные пожертвования сотрудников филиала.

Рельефные книжки созданы с учетом особенностей зрительного и тактильного восприятия изображений детьми с нарушениями зрения. Они помогают малышам учиться различать цвета, развивают внимание, воображение и память, тренируют стереоскопическое зрение. Четкий контур, аппликации из материалов разной фактуры развивают тактильные ощущения. Конструкции и движущиеся элементы способствуют совершенствованию мелкой моторики, а яркие контрастные цвета и крупные иллюстрации помогают в развитии остаточного зрения.

«Подаренные Вами книги вызывают у детей бурю положительных эмоций. Они помогают нашим педагогам научить детей с нарушением зрения „увидеть“ предметы, понять, как они устроены, познакомиться с историческими событиями нашей страны. А самое главное в игровой форме развивать остаточное зрение, осязание, восприятие. Такие особые книги позволяю педагогам прививать детям любовь к чтению, стремление к познанию», — заведующая детского сада № 120 Лариса Ашихманова.

Филиалы компании «Россети Центр и Приволжье» сотрудничают с благотворительным фондом уже несколько лет. Помощь энергетиков по ходу реализации проекта получают дети из Тулы, Рязани, Владимира, Иваново, Ижевска, Калуги.

«Участие в Программе „Книжки в подарок“ обращает внимание на такое важное явление, как жизнь детей с ограниченными возможностями. Знакомство с книгами позволяет помочь детям в социальной адаптации, дарит им счастье познания мира, радость общения со сверстниками, дает возможность читать хорошие книги. Помимо любви к чтению, акция дарит детям веру в доброту людей» — подчеркнул заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.