Появились подробности ДТП с перевернутым автомобилем в центре Рязани
Ситуацию прокомментировало региональное управление МВД.
В центре Рязани на перекрестке улиц Свободы и Горького перевернулся автомобиль. Аварию во вторник, 20 июля,
ДТП произошло в понедельник, 19 июля. По предварительной информации, 19-летний рязанец на «ГАЗели» пытался «проскочить» перекресток на красный свет и столкнулся с Nissan Skyline, которым управлял 21-летний местный житель. От удара грузовой автомобиль опрокинулся.
Пострадал водитель «ГАЗели». Ему оказали медпомощь.
По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия выясняются.
Напомним, об аварии на пересечении улиц Свободы и Горького ранее сообщили очевидцы. В соцсетях появились фото и видео с места происшествия.