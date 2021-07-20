На трассе М5 в Рязанской области отключат светофор
Светофор, расположенный на перекрестке Никуличи-Нефтебаза, отключат на два дня — с 19:00 21 июля до 06:00 22 июля и с 19:00 22 июля до 06:00 23 июля.
На трассе М5 в Рязанской области отключат светофор. Об этом сообщили в пресс-службе ФКУ «Поволжуправтодор».
На участке ремонта автомобильной дороги М5 «Урал» на 189-198 километре светофор, расположенный на перекрестке Никуличи-Нефтебаза, отключат на два дня — с 19:00 21 июля до 06:00 22 июля и с 19:00 22 июля до 06:00 23 июля.
Причина отключения — производственная необходимость.