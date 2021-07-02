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Николай Любимов обсудил с жителями Полян благоустройство поселка
На встрече обсудили вопрос ремонта дорог, внутрипоселкового маршрута к школе и детскому саду, а также строительство яслей. Николай Любимов подчеркнул, что ремонт этих объектов будет находиться на личном контроле у него и у депутата Госдумы РФ Андрея Макарова.

В пятницу, 2 июля, губернатор Николай Любимов и председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы РФ, депутат от Рязанской области Андрей Макаров посетили с рабочим визитом поселок Поляны Рязанского района.

Совещание состоялось в сквере Победы, который был благоустроен в рамках областной программы поддержки местных инициатив граждан. Также в мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства Рязанской области Евгений Беленецкий, министр транспорта и автомобильных дорог региона Вадим Решетник, глава администрации Полянского сельского поселения Жанна Ташнова.

По словам главы администрации поселения Жанны Ташновой, поселок нуждается в первую очередь в ремонте грунтовых дорог на улице Кирова и улице Комсомольской общей протяженностью порядка двух километров. Зампред правительства Евгений Беленецкий сообщил о том, что ремонт планируется в рамках областной целевой программы: эти дороги будут расширены, уложено асфальтовое покрытие, установлено уличное освещение. По просьбе местных жителей принято решение о проведении ремонта внутрипоселкового маршрута «Тропа знаний», ведущего к школе и детскому саду. Работы планируется завершить в мае 2022 года.

Губернатор Николай Любимов в общении с жителями подчеркнул, что ремонт этих объектов будет находиться на личном контроле у него и у депутата Госдумы РФ Андрея Макарова.

На встрече жители Полян попросили также ускорить работы по возведению здания яслей.

Губернатор Николай Любимов отметил на встрече с людьми их активное участие в благоустройстве Полян.

«В рамках региональной программы поддержки местных инициатив реализовано много полезных проектов. Надеюсь, что и в дальнейшем благодаря вашей активности и заинтересованности в развитии поселка он будет хорошеть с каждым годом, а благополучие его жителей — расти», — прокомментировал Николай Любимов.