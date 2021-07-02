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Любимов извинился перед жителями улицы Станкозаводской
Территория между этими домами доставляла неудобства жильцам. С просьбой решить вопрос скопления воды на этом дворовом проезде обратилась к депутату Госдумы РФ рязанка Татьяна Мосякова во время его публичного отчета перед жителями Рязанского региона, прошедшего в мае 2021 года в «Точке кипения».

В пятницу, 2 июля, губернатор Николай Любимов, депутат Госдумы от Рязанской области Андрей Макаров и мэр Елена Сорокина побывали на улице Станкозаводской. Они осмотрели придомовую территорию между жилыми домами №24 и №26, сообщил сайт регионального правительства. Территория между этими домами доставляла неудобства жильцам. С просьбой решить вопрос скопления воды на этом дворовом проезде обратилась к депутату Госдумы РФ рязанка Татьяна Мосякова во время его публичного отчета перед жителями Рязанского региона, прошедшего в мае 2021 года в «Точке кипения». Благодаря содействию Андрея Макарова проблему решили. 1 июня дирекция благоустройства города выполнила перепланировку асфальтобетонного покрытия на площади 93 кв.м. Жители улицы Станкозаводской поблагодарили Губернатора Николая Любимова и депутата Госдумы Андрея Макарова за участие в решении их проблемы. Они отметили, что даже после сильных дождей у них на этом дворовом проезде больше не скапливается вода, и можно спокойно ездить и ходить. Горожане остались довольны качеством и оперативностью ремонтных работ. Губернатор Николай Любимов, обращаясь к жителям, отметил, что проблему при желании можно было решить давно. Глава региона извинился перед рязанцами за то, что им пришлось долго ждать.

«Нельзя доводить вопрос до того, чтобы люди нервничали и были вынуждены обращаться с жалобами на то, что были обязаны вовремя сделать те, кто отвечает за это, — сказал Николай Любимов. — Люди не должны ждать годами решения тех проблем, которые не требуют много времени. Я буду продолжать добиваться того, чтобы такого больше не было нигде, а ремонтные работы на дорогах проводились как полагается». Депутат Госдумы Андрей Макаров подчеркнул, что не должно быть ситуации, когда с подобными вопросами люди обращаются к главе региона: «Когда губернатор вынужден ездить и извиняться перед людьми за всю власть, за то, что это не сделано, это и есть показатель качества работы городской власти». Жители улицы Станкозаводской также обратились с просьбой отремонтировать и разрушающийся рядом с домами тротуар. Губернатор Николай Любимов поручил главе администрации Рязани Елене Сорокиной в за неделю организовать и провести ремонт. Он добавил, что лично проконтролирует результаты исполнения поручения.