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В центральной России с четверга начнутся холода
По словам синоптика, в четверг температура опустится ниже климатической нормы до 17-20 градусов.

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил жителей ЦФО о похолодании. Его слова в понедельник, 19 июля, приводят РИА Новости.

По словам синоптика, в четверг, 22 июля, температура опустится ниже климатической нормы до 17-20 градусов.

«Меняется режим погоды, циркуляция меняется и режим погоды в центре Европейской России. Температура в понедельник будет не выше 30 градусов, максимальное значение — 27-29. Впервые за долгое время звучит в прогнозах такая характеристика, как облачно… И в понедельник, и во вторник будут дожди», — сказал Роман Вильфанд.

Однако, несмотря на то, что во вторник температура понизится до 26-27 градусов, показатели все равно будут выше нормы примерно на четыре градуса.

«Уже в среду температурный фон около нормы, примерно 23-25 градусов, а с четверга даже так — от 17 до 20 градусов. Вообще, температура 22-24 — это нормально для третьей декады июля. Конечно же в среду покажется, что наступило похолодание после этой жары», — сказал синоптик.