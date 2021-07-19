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Раскрыта дата выхода iPhone 13
Информацию привел сетевой информатор LeaksApplePro.

Раскрыта дата выхода iPhone 13. Информацию привел сетевой информатор LeaksApplePro, пишут РИА Новости.

Презентация нового смартфона запланирована на 14 сентября, предзаказ откроется 17 сентября. В некоторых странах старт продаж iPhone 13 начнется 24 сентября.

Отмечается, что компания Apple в 2021 году вернулась к привычному графику выпуска нового поколения смартфонов. Однако не сообщается, повторится ли прошлогодняя ситуация, когда сначала в продажу поступили 6,1-дюймовые смартфоны, а iPhone 12 mini и Pro Max появились на месяц позже.