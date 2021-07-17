Рязанцев предупредили о сильной жаре
Метеопредупреждение опубликовали на сайте регионального МЧС.
Рязанцев предупредили о сильной жаре. Метеопредупреждение
В субботу, 17 июля, на территории Рязанской области ожидается сильная жара с максимальной температурой воздуха +35…+37 градусов.
ГУ МЧС России по Рязанской области просит рязанцев воздержаться от посещения лесов, не разводить костры, отдыхая на водоемах вблизи лесных массивов, не бросать непотушенные спички и окурки, не позволять детям играть с огнем.
Ранее рязанцев предупредили о грозе с сильными порывами ветра.