Рязанка пыталась украсть из магазина электроинструменты
Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.
Рязанка пыталась украсть из магазина электроинструменты. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Росгвардии.
Вызов на пульт дежурного вневедомственной охраны поступил вечером 13 июля. Одна из покупательниц гипермаркета, расположенного в Дядькове, пыталась пронести через кассы без оплаты электроинструменты на сумму 16 тысяч рублей.
Сотрудники Росгвардии задержали 39-летнюю женщину и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.