«Рязаньэнерго» за полгода заключил почти 1500 договоров по технологическому присоединению к энергосетям

Среди крупнейших объектов по технологическому присоединению этого года многоквартирные жилые комплексы в Рязани в Кальном и на Московском шоссе. Потребителями электроэнергии в этих районах станут более 10 000 человек.

В «Рязаньэнерго» рассказали о проектах, направленных на социально-экономические развитие региона. За шесть месяцев 2021 года филиал заключил 1457 договоров на технологическое присоединение к энергосетям мощностью более 33,9 МВт.

Среди крупнейших объектов по технологическому присоединению этого года многоквартирные жилые комплексы в Рязани в Кальном и на Московском шоссе. Потребителями электроэнергии в этих районах станут более 10 000 человек.

Подключен к электросети «Рязаньэнерго» строящийся тепличный комбинат, предоставленная мощность составляет 4 900 кВт. Заканчивается подготовка с технологическому подключению фармацевтического завода по производству готовых лекарственных форм в Скопинском районе региона, здесь общая заявленная мощность — 5 670 кВт.

30 июня рязанскими энергетиками произвели технологическое присоединение с максимальной заявленной мощностью 2 Мвт элеватора с зернохранилищем емкостью 150 000 тонн в Ряжском районе. Филиал была оказал комплексую услугу — технологическое присоединение «под ключ», в рамкой которого реконструировали две ячеек подстанции, построили воздушную линию 10 кВ и кабельную линию 10 кВ общей протяженностью 25 км, установили приборы учета.

«Своевременное и качественное выполнение обязательств по договорам технологического присоединения — наша важнейшая задача. Это вклад в экономику и социальную сферу региона, увеличение объемов производства, создание новых рабочих мест, развитие образовательной и медицинской инфраструктуры, повышение качества жизни населения», — подчеркивает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье», — отметил директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.