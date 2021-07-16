Работник РНПК стал бронзовым призером международного конкурса мастерства

Соревнования прошли на автобусах марки Volgabus 5270, Volgabus 6271 и туристических автобусах. Рязанец Александр Мосягин вошел в тройку лидеров в зачете «Молодой водитель автобуса большой вместимости».

Работник Рязанской нефтеперерабатывающей компании стал бронзовым призером XXIII международного конкурса мастерства профессионального мастерства водителей автобусов, который прошел в Санкт-Петербурге. Состязание прошло в рамках второго международного транспортного фестиваля «SpbTransportFest».

Соревнования прошли на автобусах марки Volgabus 5270, Volgabus 6271 и туристических автобусах. Рязанец Александр Мосягин вошел в тройку лидеров в зачете «Молодой водитель автобуса большой вместимости».

В РНПК он работает с 2015 года после окончания Рязанского строительного колледжа по специальности «Техническое обеспечение и ремонт автомобильного транспорта». Александр неоднократно становился победителем и призером конкурсов профессионального мастерства разных уровней. На предприятии рассказали, что любовь к транспорту ему привили в семье. Его дед Василий Мосягин всю жизнь поработал на КАМАЗе дальнобойщиком, отец — Николай Мосягин — много лет трудился на нефтезаводе водителем автобуса.

В 2017 году Александр стал единственным конкурсантом от Рязанской области в финале Национального чемпионата «Молодые профессионалы» по стандартам WorldSkills Russia.

По результатам он набрал больше всего баллов среди 1500 участников из 85 регионов РФ и занять первое место в своей номинации. Также в 2019 году Александр стал победителем областного конкурса профессионального мастерства «Мастера Рязанской области» по профессии «Лучший водитель автобуса».

«Рязанская НПК в заботе о кадровом потенциале предоставляет все возможности для профессионального развития работников и их карьерного роста. Для опытных работников завод предусматривает повышение квалификации через тестирование в учебном центре РНПК или на ежегодных конкурсах профессионального мастерства. Для новичков предприятие проводит системную работу по адаптации на производстве, развитию профессиональных, корпоративных и лидерских компетенций. Для вовлечения молодежи предприятия в инновационную исследовательскую и проектную деятельность завод ежегодно проводит научно-технические конференции. Конкурсы способствуют развитию профессиональных компетенций, выявлению работников с высоким научно-техническим и лидерским потенциалом», — рассказали на предприятии.