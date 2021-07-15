Врач посоветовал, как легче перенести жару

Врач посоветовал пить воду и теплый зеленый чай, но не алкоголь или кофе. Кроме того, он заявил, что необходимо пользоваться головными уборами, избегать прямых солнечных лучей, пользоваться зонтиками. Хомяков добавил, что в течение дня полезно принимать прохладный душ.

Доктор медицинских наук Сергей Хомяков заявил, что жаркую погоду лучше переносить дома в хорошо проветриваемом помещении. Об этом он сообщил РИА Новости .

Врач посоветовал пить воду и теплый зеленый чай, но не алкоголь или кофе. Кроме того, он заявил, что необходимо пользоваться головными уборами, избегать прямых солнечных лучей, пользоваться зонтиками. Хомяков добавил, что в течение дня полезно принимать прохладный душ.

Эксперт посоветовал пить в 1,5-2 раз больше жидкости, чем обычно. Он также отметил, что нужно отличать чувство жажды и голода: лучше сначала выпить воды, и через 10-20 минут понять, появилось ли чувство голода. Хомяков порекомендовал есть пять-шесть раз в день небольшими порциями и употреблять кисломолочные продукты, овощи, морепродукты.

Врач добавил, что в жару не стоит заниматься физическими тренировками, чтобы избежать негативных последствий для сердечно-сосудистой системы. По его словам, тренировки лучше проводить утром или вечером, а после этого пить жидкость, принимать холодный душ.

Кроме того, специалист отметил, что необходимо использовать кондиционер или вентилятор в помещении.