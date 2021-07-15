В Рязанской области продлили коронавирусные ограничения до 2 августа

Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа № 191-рг опубликовали в четверг, 15 июля.

Николай Любимов внес изменение в «карантинное» распоряжение. Новую редакцию документа № 191-рг опубликовали в четверг, 15 июля.

Согласно распоряжению, до 2 августа продляется запрет на работу общепита с 01:00 до 06:00. При этом, им разрешают работать на вынос.

До этой же даты в области продлили режим самоизоляции для неработающих граждан старше 65 лет. Работающим пенсионерам и людям с хроническими заболеваниями также рекомендуется соблюдать эти ограничения.

Также до 2 августа продлевается особый режим работы для организаций социального обслуживания (сотрудники должны самоизолироваться на работе).