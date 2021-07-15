В центре Рязани из-за следственного эксперимента перекроют движение транспорта
В пятницу, 16 июля, на участке в 100 метров около дома № 76 на Первомайском проспекте с 00:00 до 02:00 перекроют движение транспорта.
В центре Рязани из-за следственного эксперимента перекроют движение транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.
В пятницу, 16 июля, на участке в 100 метров около дома № 76 на Первомайском проспекте с 00:00 до 02:00 перекроют движение транспорта.
Причина — проведение следственного эксперимента военным следственным отделом по рязанскому гарнизону.