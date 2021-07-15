Умер рязанский режиссер Руслан Грук
Руслан Грук скончался 10 июля. Он работал театре, на телевидении и радио. Последние пят лет работал в собственной семейной студии ULESA.
Умер рязанский режиссер Руслан Грук. Об этом
Руслан Грук скончался 10 июля. Он работал театре, на телевидении и радио. Последние пят лет работал в собственной семейной студии ULESA.
Для Окского заповедника режиссер снял видеоролик «Окский заповедник» и фильм «Зубр».
Коллектив заповедника выразил соболезнования семье и близким Руслана.