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«Газпром нефть» украсит школу в Рязани стрит-артом
С инициативой оживить школьную стену выступили волонтеры битумного оператора «Газпром нефти» в Рязани. Проект стал одним из победителей волонтерского конкурса «Родных городов» — программы социальных инвестиций нефтяной компании.

Уникальные обитатели Окского биосферного заповедника станут героями граффити на стене школы № 49 в поселке Строитель. Жители определят сами, кто именно из животных будет изображен на будущей картине с помощью онлайн-голосования, которое продлится до 23 июля 2021 года в социальных сетях.

С инициативой оживить школьную стену выступили волонтеры битумного оператора «Газпром нефти» в Рязани. Проект стал одним из победителей волонтерского конкурса «Родных городов» — программы социальных инвестиций нефтяной компании. В рамках программы с 2012 года при участии активных горожан реализуются проекты для улучшения качества жизни в регионах деятельности «Газпром нефти».

Вот и на этот раз воплощать задуманное на стене размером 9 на 12 метров будут волонтеры Рязанского завода битумных материалов компании совместно с местными художниками и школьниками.

«Широкие фасады зданий, изменившие свой облик за десятки лет существования, — лучшая основа для современного искусства. Такие граффити способны превратить города и поселки в яркие, интересные и привлекательные арт-пространства. А стена нашей школы станет символом, олицетворяющим чистоту заповедной природы», — отметила директор школы Зоя Субботина.

Организаторы акции предложили жителям четыре варианта рисунка на тему Окского биосферного заповедника — уникального уголка России в Рязанской области. Главными героями многометровой фрески могут стать лиса, зубр, олень или аист — все это обитатели заповедника с почти вековой историей. Проголосовать за изображение можно в официальной группе школы в социальной сети «ВКонтакте».