В Рязанской области ослабили коронавирусные ограничения
Согласно документу, вносятся изменения в распоряжение о «ковидных» ограничениях. Разрешаются предвыборные мероприятия в регионе.
В Рязанской области ослабили коронавирусные ограничения. Соответствующее распоряжение (№186-рг) подписал губернатор Николай Любимов.
Согласно документу, вносятся изменения в распоряжение о «ковидных» ограничениях. Разрешаются предвыборные мероприятия в регионе: съезды, конференции, собрания и пикетирования, проводимые одним участником, в том числе с использованием быстровозводимой сборно-разборной конструкции. Участники должны использовать средства защиты органов дыхания — повязки, маски, респираторы или другие изделия, перчатки и соблюдать соцдистанцию.