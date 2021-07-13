Рязанские газовики за полгода проверили газовое оборудование в 80 тысячах квартир

По результатам проведения компания направила в государственную жилищную инспекцию 211 актов об отказе в допуске к внутриквартирному газовому оборудованию.

Специалисты АО «Рязаньгоргаз» в первом полугодии 2021 года выполнили техническое обслуживание общедомовых газопроводов в 1,2 тысячах многоквартирных домов и обследовали газовое оборудование в более, чем 80 тысячах квартир Рязани.

Эксперты компании обнаружили и устранили десятки нарушений, создающих угрозу жизни и здоровью граждан — негерметичность соединений, нарушение работы автоматики, отсутствие тяги в дымовых и вентиляционных каналах. Также мастера консультировали абонентов в части необходимости замены или ремонта газового оборудования и безопасного использования газа в быту. По результатам проведения компания направила в государственную жилищную инспекцию 211 актов об отказе в допуске к внутриквартирному газовому оборудованию.

«Далеко не все абоненты Рязани выполняют свои обязательства в рамках заключенных договоров, а именно — не предоставляют доступ газовикам для проведения работ, тем самым препятствуя бесперебойной и безопасной подаче газа», — отметила начальник службы по ремонту и обслуживанию внутридомового газового оборудования «Рязаньгоргаз» Светлана Мульцина.

Работы по техническому обслуживанию внутриквартирного газоиспользующего оборудования специалисты проводят на основании договоров, заключенных между абонентами и АО «Рязаньгоргаз». Такой договор обязан заключить каждый владелец газифицированного жилого помещения, так как в соответствии законодательством именно на собственников жилья возложена ответственность за содержание газового оборудования в исправном состоянии.