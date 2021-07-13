\
Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Втр, 13
29°
Срд, 14
29°
Чтв, 15
28°
ЦБ USD 74.06 -0.57 14/07
ЦБ EUR 87.78 -0.83 14/07
Нал. USD 73.95 / 74.75 15:51
Нал. EUR 87.40 / 88.10 15:43
Новости
Публикации
Список уличных туалетов в центре Рязани
Редакция составила список туалетов в центре Рязани и со...
9 июля 12:30
6 119
Озеленение Рязани превратилось в фикцию
Рязанские власти любят играть в демократию и устраивать...
7 июля 17:06
3
7 042
Сможет ли Роберт Уиттакер вернуть себе пояс чемпиона UFC?
История Роберта Уиттакера является одной из самых удиви...
7 июля 14:26
4 254
Прививки от COVID-19 для рязанцев: где и чем, как и когда
В Рязанской области с середины июня начали расти цифры...
6 июля 16:21
9 753
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Новое
ИТОГИ ГОДА 2020
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Рязанцы в Чернобыле
Рязанцы-защитники Брестской крепости
Профессия губернатор
Все спецпроекты →
«Почта России» зарегистрировала новые дочерние компании
Новые направления бизнеса стали следующим шагом компании по переходу к новой современной организационной модели управления, который предусмотрен стратегией развития до 2030 года.

У «Почты России» появились новые направления бизнеса: «Почтовая марка», «Почта еком», «ПЛК» и «Почта пресс». Тем самым дочерние компании стали следующим шагом «Почты России» по переходу к новой современной организационной модели управления, который предусмотрен стратегией развития до 2030 года.

«Почтовая марка» займется развитием розничного бизнеса в формате магазинов у дома и продуктовых дискаунтеров. «Почта еком» будет развивать услуги для участников рынка электронной коммерции, региональную складскую инфраструктуру и «последнюю милю» доставки. «ПЛК» — будет отвечать за перевозки и экспедирование грузов, а «Почта пресс» займется развитием почтовых сервисов.

«Мы начинаем переход к новой операционной модели, которая предусматривает выделение более чем десять дочерних обществ. Эти компании смогут самостоятельно привлекать финансирование, заключать партнерские соглашения, а самое главное — быстрее тестировать гипотезы, создавать новые продукты и выводить их на рынок. В результате мы сможем более гибко реагировать на изменения, повысим эффективность управления и скорость принятия решений», — прокомментировала руководитель департамента стратегического развития Ирина Лещевская.

В декабре 2020 года «Почта России» зарегистрировала компанию «Почта диджитал», которая будет заниматься разработкой программного обеспечения, а в декабре 2016 года — компанию «Почта сервис», которая обслуживает технологическую инфраструктуру Почты России в Москве и регионах. У Почты также есть совместные предприятия с ВТБ «Национальные логистические технологии» и Почта Банк.