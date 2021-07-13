Власти одного из регионов России приняли решение об остановке движения общественного транспорта из-за угрозы распространения COVID-19. Такая мера с начала 2021 года нигде в России не применялась. но пока только по выходным. Соответствующее решение было принято 13 июля на заседании оперативного штаба Республики Тыва, сообщает РБК."Крайне безответственное отношение граждан к собственному здоровью и нежелание бизнеса выполнять антиковидные требования вынуждают власти принимать жесткие меры", — говорится в релизе пресс-службы администрации региона. На заседании оперштаба было принято решение внести в указ главы Тувы, посвященный борьбе с COVID-19, поправки, ужесточающие введенные ранее ограничения. Одной из мер станет остановка движения общественного транспорта по выходным дням. Кроме того, решено запретить кафе и ресторанам обслуживать клиентов в своих помещениях (после вступления поправок в силу они смогут работать только навынос и с доставкой), а в загсах прекратят регистрацию браков.
Из-за пандемии один из российских регионов ограничил работу транспорта и запретил регистрировать браки
На заседании оперштаба было принято решение внести в указ главы Тувы, посвященный борьбе с COVID-19, поправки, ужесточающие введенные ранее ограничения. Одной из мер станет остановка движения общественного транспорта по выходным дням.