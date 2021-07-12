В Рязани стартовал набор слушателей в «Школу фермера» от Россельхозбанка

Обучение начнется 1 сентября 2021 года. Занятия продлятся два месяца и будут проходить на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева. По окончании обучения выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.
«Занятия будут направлены на изучение методов ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению „птицеводство и животноводство“, так как именно эта сфера особенно востребована в Рязанской области», — прокомментировал директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.
«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности министерства сельского хозяйства России, Рязанской области, вузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Проект уже реализован в 16 регионах.
Слушатели приобретут теоретическую подготовку, изучив правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; познакомятся с новейшими агротехнологиями и многим другим. Программа теоретического и практического обучения, позволит строить эффективный фермерский бизнес «с нуля». Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт сельскохозяйственных производителей.
Подать заявку на участие в образовательном проекте можно c 12 июля по 01 августа. Приглашаются главы крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрированные на территории Рязанской области, желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания, а также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса на территории региона, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.
Чтобы стать слушателем, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо написать на почту
После завершения приема заявок комиссия выберет победителей, результаты будут объявлены не позднее 16 августа. Будущие слушатели получат сертификаты на бесплатное обучение в «Школе фермера».
Получить подробную информацию по проекту можно, обратившись в любой офис рязанского филиала Россельхозбанка.