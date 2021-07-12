В Рязани стартовал набор слушателей в «Школу фермера» от Россельхозбанка

«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности министерства сельского хозяйства России, Рязанской области, вузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Проект уже реализован в 16 регионах.

Обучение начнется 1 сентября 2021 года. Занятия продлятся два месяца и будут проходить на базе Рязанского государственного агротехнологического университета имени Костычева. По окончании обучения выпускники получат документы государственного образца о профессиональной переподготовке.

«Занятия будут направлены на изучение методов ведения рентабельного фермерского хозяйства, повышение финансовой грамотности и получение практических навыков по направлению „птицеводство и животноводство“, так как именно эта сфера особенно востребована в Рязанской области», — прокомментировал директор Рязанского филиала Россельхозбанка Сергей Синякин.

«Школа фермера» — это масштабный общероссийский образовательный проект Россельхозбанка, объединяющий возможности министерства сельского хозяйства России, Рязанской области, вузов, крупного бизнеса и фермеров в целях подготовки профессиональных кадров для сельского хозяйства. Проект уже реализован в 16 регионах.

Слушатели приобретут теоретическую подготовку, изучив правовые аспекты работы фермерских хозяйств, финансовые бизнес-модели, основы маркетинга; познакомятся с новейшими агротехнологиями и многим другим. Программа теоретического и практического обучения, позволит строить эффективный фермерский бизнес «с нуля». Практические занятия позволят обучающимся лично принять участие в ведении агробизнеса и перенять передовой опыт сельскохозяйственных производителей.

Подать заявку на участие в образовательном проекте можно c 12 июля по 01 августа. Приглашаются главы крестьянских (фермерских) хозяйств зарегистрированные на территории Рязанской области, желающие развить навыки ведения фермерского предпринимательства на селе и получить новые знания, а также лица, планирующие начало предпринимательской деятельности в сфере агробизнеса на территории региона, имеющие высшее или среднее профессиональное образование.

Чтобы стать слушателем, нужно пройти конкурсный отбор. Для этого необходимо написать на почту fermer-school.ryazan@yandex.ru «Хочу в школу фермера"и получить в ответ анкету и форму заявки.

После завершения приема заявок комиссия выберет победителей, результаты будут объявлены не позднее 16 августа. Будущие слушатели получат сертификаты на бесплатное обучение в «Школе фермера».

Получить подробную информацию по проекту можно, обратившись в любой офис рязанского филиала Россельхозбанка.