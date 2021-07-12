Стали известны подробности ДТП с врезавшейся в киоск с шаурмой легковушкой

В ДТП пострадали пятеро человек, один из которых — пешеход.

Рязанская полиция прокомментировала аварию в Горроще. Об этом в понедельник, 12 июля, сообщает пресс-служба ведомства.

ДТП произошло в субботу, 10 июля, примерно в 19:30 по улице Островского, напротив дома 37/16. По предварительной информации, 55-летний рязанец на Lada Vesta двигался по улице Черновицкой со стороны улицы Гоголя. Поворачивая налево на нерегулируемом перекрестке, он не уступил дорогу и столкнулся с Chevrolet Cruze. Последний от удара сбивает 36-летнюю девушку, стоящую на тротуаре, и врезается в припаркованный автомобиль «ВАЗ 2115». Виновник аварии на Lada Vesta влетел в бетонный блок, установленный у края проезжей части.

Пострадали водители автомобилей Lada Vesta и Chevrolet Cruze, а также два пассажира первого транспортного средства. Они обращались за медицинской помощью. Пешеход доставлена в медучреждение.

Проводится проверка.

Напомним, авария произошла в Горроще. Кадры с места ДТП разместили очевидцы в социальных сетях.