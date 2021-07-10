В Клепиковском районе легковушка врезалась в дерево и сгорела

В Клепиковском районе в пятницу, 9 июля, машина въехала в дерево и загорелась. ДТП произошло в 00:20 на дороге Москва — Касимов.

В Клепиковском районе в пятницу, 9 июля, машина въехала в дерево и загорелась. Об этом сообщается на сайте ИД «Пресса».

ДТП произошло в 00:20 на дороге Москва — Касимов. Автомобиль Opel Astra ехал со стороны Касимова. В районе деревни Белозерье водитель не справилась с управлением.

По словам официального представителя Госавтоинспекции Дмитрия Цыганова, женщина не выбрала правильную скорость движения. Машина слетела в кювет, врезалась в дерево и загорелась.

Травмы получил пассажир легковушки, его госпитализировали.