Соцсети: в Горроще неизвестный стрелял по собакам

Информация появилась в среду, 9 июня. Инцидент произошел на улице 2-я линия в доме №9.

В Горроще неизвестный стрелял по собакам. Видео выложили очевидцы в соцсети.

Информация появилась в среду, 9 июня. Инцидент произошел на улице 2-я линия в доме №9.

По словам автора видео, в доме проживает стрелок, который на протяжении года стреляет в собак.

Женщина отмечает, что писала заявления в полицию и обращалась в городскую службу по контролю за безнадзорными животными, но безрезультатно.

Видео Иришенька Тимофеева (Иванова).