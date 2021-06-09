Касимовца осудили за стрельбу по людям

Мужчина, «желая улучшить свое настроение», дважды выстрелил в сторону компании из пневматического газобаллонного пистолета. Люди восприняли действия как угрозу своей жизни и безопасности.

Суд огласил приговор в отношении 31-летнего жителя Касимова. Об этом сообщила региональная прокуратура.

В январе 2021 года мужчина после ссоры с женой увидел на улице компанию незнакомцев, среди которой был ребенок. По сообщению прокуратуры, мужчина, «желая улучшить свое настроение», дважды выстрелил в сторону компании из пневматического газобаллонного пистолета. Люди восприняли действия как угрозу своей жизни и безопасности.

Мужчина признал вину в суде, раскаялся, явился с повинной на стадии следствия, что учли в качестве смягчающих обстоятельств.

Суд также учел, что виновный совершил преступление в период условного осуждения по двум приговорам, вынесенным ранее, поэтому ему назначили наказание в виде реального лишения свободы. Всего он получил 2 года и 3 месяца в колонии-поселении.га