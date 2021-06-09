Следком возбудил уголовное дело после пожара в рязанской ОКБ имени Семашко
Уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ОКБ имени Семашко возбуждено по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
Следком возбудил уголовное дело после пожара в рязанской ОКБ имени Семашко. Об этом
Железнодорожный межрайонный следственный отдел Рязани возбудил уголовное дело по факту гибели трех человек в результате пожара в ОКБ имени Семашко по части 3 статьи 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).
В рамках расследования уголовного дела следователи проверят своевременность проведения эвакуационных мероприятий и соответствие уровня обеспечения противопожарной безопасности в учреждении установленным нормам.