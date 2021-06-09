Рязанцы начали прививаться второй российской вакциной

С первых чисел июня в Рязанской области кривая количества вакцинированных пошла вверх более круто: в поликлиники на укол приходит по 700-800 человек ежедневно, и некоторые врачи связывают это как раз с появлением возможности выбора.

В пунктах вакцинации против COVID-19 города Рязани уже прививают второй российской вакциной: помимо доступного с января препарата «ГамКовидВак» (за границей его знают как «Sputnik V»), теперь любой желающий рязанец может записаться на прививку пептидным препаратом «ЭпиВакКорона».

С первых чисел июня в Рязанской области кривая количества вакцинированных пошла вверх более круто: в поликлиники на укол приходит по 700-800 человек ежедневно, и некоторые врачи связывают это как раз с появлением возможности выбора.

Вторая вакцина, разработанная в Новосибирске, считается более подходящей хронически больным и склонным к аллергии, которым «ГамКовидВак» был противопоказан. Но решение о безопасности вакцинации в любой рязанской поликлинике принимает врач только после предварительного осмотра.