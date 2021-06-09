Рязань встала в десятибалльных пробках из-за потопа

Согласно сервису «Яндекс. Карты», на Московском шоссе образовалась трехкилометровая пробка от улицы Западной до улицы Вокзальной. На Касимовском шоссе и улице Новой затор возник из-за ДТП на пересечении улиц. Также движение затруднено на улице Каширина, Есенина, Первомайском проспекте.