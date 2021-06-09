Рязанцев предупредили о дожде и граде
В ближайшие два часа до конца суток, 9 июня, на территории Рязанской области ожидается гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Местами возможен сильный дождь, в отдельных районах град.
Днем в среду, 9 июня, в Рязанской области объявили метеопредупреждение. Сообщение распространило «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды».
В ближайшие два часа до конца суток, 9 июня, на территории Рязанской области ожидается гроза, усиление ветра порывами 13-18 метров в секунду. Местами возможен сильный дождь, в отдельных районах град.