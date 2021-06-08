В WhatsApp появится новая функция

Пользователи мессенджера смогут входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка». Сейчас для этого используются SMS-пароли с одноразовым кодом, который приходит на телефон.

В WhatsApp появится новая функция. Об этом сообщил портал Webetainfo .

Пользователи мессенджера смогут входить в аккаунт с помощью «флеш-звонка». Сейчас для этого используются SMS-пароли с одноразовым кодом, который приходит на телефон.

Отмечается, что на звонок не нужно будет отвечать — приложение сделает это самостоятельно. Для этого оно запросит доступ к истории вызовов.