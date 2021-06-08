В Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу у школы

В Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу у школы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

В Волгоградской области неизвестный открыл стрельбу у школы. Об этом пишут РИА Новости со ссылкой на комитет здравоохранения региона.

Инцидент произошел во вторник, 8 июня, у школы №15 поселка Краснооктябрьский. Неизвестный открыл стрельбу из пневматического оружия. Пострадали два подростка — 14 и 15 лет.

«Два мальчика 2006, 2005 годов рождения в результате выстрелов из неустановленного оружия получили синяки и ссадины на улице, после чего обратились в школу, находящуюся возле места происшествия», — уточнил собеседник агентства.

Подростков госпитализировали: одного с ранением в ногу, второго — в предплечье. Состояние пострадавших у врачей не вызывает опасений.

Полиция ищет атаковавшего.