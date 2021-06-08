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В Рязани с балкона пятого этажа выпал 34-летний мужчина
В Рязани с балкона пятого этажа выпал 34-летний мужчина. Об этом во вторник, 8 июня, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В Рязани с балкона пятого этажа выпал 34-летний мужчина. Об этом во вторник, 8 июня, РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

Инцидент случился в понедельник, 7 июня. Рязанец 1987 года рождения выпал с балкона пятого этажа общежития на улице Гоголя. В 18:25 мужчину доставили в БСМП с сотрясением головного мозга, многочисленными ушибами и переломами.

По предварительным данным, он был нетрезв.

Как позднее сообщили РЗН. инфо очевидцы, мужчина приходил к отцу.

«Они вместе выпивали. Потом он ушел, но вернулся, потому что забыл телефон. Стучался к отцу — он не открыл, а после этого он вышел в окно на кухне», — отметили свидетели.

По их словам, сосед по общежитию видел, как мужчина зашел на кухню, но не вышел. Он пошел посмотреть, но на кухне его не оказалось — он уже лежал на земле.