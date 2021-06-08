В Рязани появится еще 200 новых электросамокатов

В Рязани появится еще 200 новых электросамокатов. О новом прокате рассказали сами организаторы в Instagram.

В Рязани появится еще 200 новых электросамокатов. О новом прокате рассказали сами организаторы в Instagram.

По их словам, проект «На самокате» должен был запуститься еще в апреле. Он начал работу в минувшие выходные. В субботу, 5 июня, рязанцы смогли покататься на новых средствах передвижения.

Помимо этого, организаторы обещают устраивать конкурсы и мероприятия для своих клиентов.