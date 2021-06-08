В МЧС прокомментировали пожар в Касимовском районе

Горел жилой деревянный дом, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На место выезжали семь пожарных на двух машинах.

На пожаре в Касимовском районе никто не пострадал. Об этом РЗН. инфо сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС.

Пожар произошел в деревне Новая Деревня Касимовского района. Сообщение о пожаре поступило в 22:10 в понедельник, 8 июня, возгорание ликвидировали в 2:19. Горел жилой деревянный дом, площадь пожара составила 30 квадратных метров. На место выезжали семь пожарных на двух машинах.

Ранее с места пожара появилось видео.