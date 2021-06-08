Названы города, в которых чаще всего происходят «пьяные преступления»

В 2020 году рост таких правонарушений составил 23% по отношению к 2019 году. В 2021 году за пять прошедших месяцев набралось около 20% таких случаев от всех правонарушений в северной столице.

Специалисты компании Delta Системы безопасности подсчитали, в каких городах чаще всего происходят пьяные преступления. Об этом передает РИА Новости .

Эксперты отметили, что число таких нарушений ежегодно растет. По их числу лидирует Санкт-Петербург.

Отмечается, что в 2020 году рост таких правонарушений составил 23% по отношению к 2019 году. В 2021 году за пять прошедших месяцев набралось около 20% таких случаев от всех правонарушений в северной столице.

Второе место рейтинга разделили Москва и Челябинск. В 2020 году число преступлений в пьяном состоянии выросло на 26%, а в Челябинске — на 2%.

Эксперты предположили, что рост связан с карантином и неопределенностью ситуации.

В топ-5 попали Самара, Нижний Новгород и Казань. Смоленск, Уфа, Калуга, Тамбов и Курган оказались в конце рейтинга.

Отмечается, что в лидерах таких правонарушений дебош и открытые конфликты — 47%, на втором месте оказались кражи и их попытки (20-21%), в тройку также попало нарушение общественного порядка — от 13% до 15%.