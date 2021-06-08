На четырех рязанских улицах отключат свет

На четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщает городская администрация.

На четырех рязанских улицах отключат свет. Об этом сообщает городская администрация.

Отключение произойдет в среду, 9 июня, с 10 утра до 16 часов. Света не будет по следующим адресам:

улица Урицкого: дома №№ 48, 49, 51, 51 лит. А, 53, 55, 57, 59, 62, 64, 65а, 66, 67, 68, 69;

улица Вознесенская: дома №№63, 64, 64-а;

улица Ленина: дома №№20, 20 лит. А;

Газетный переулок: дома №№ 1 и 2.

Причина отключения — работы на воздушной линии.