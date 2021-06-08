Филиал «Рязаньэнерго» пригласил на работу новые студенческие отряды

Мероприятие на территории «Зеленого театра» в Центральном парке культуры и отдыха Рязани провело 4 июня министерство образования и молодежной политики Рязанской области совместно с региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

Филиал «Рязаньэнерго» пригласил к себе на работу новые студенческие отряды. Энергетики приняли участие в торжественной церемонии открытия очередного трудового семестра для студенческих отрядов региона.

Мероприятие на территории «Зеленого театра» в Центральном парке культуры и отдыха Рязани провело 4 июня министерство образования и молодежной политики Рязанской области совместно с региональным отделением молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды».

В 2021 году трудовые путевки на работу в различных отраслях народного хозяйства и социальной сферы получили строительные, педагогические, сельскохозяйственные, сервисные, специализированные и профильные отряды, в том числе энергетические, медицинские и экологические.

С приветственным словом на церемонии открытия от имени филиала «Рязаньэнерго» выступил начальник управления по работе с персоналом Юрий Костин. Он подчеркнул, что студенческие отряды — это школа жизни для нового поколения специалистов, которая дает возможность проявить общественную и социальную активность, закрепить профессиональные навыки и проявить управленческие способности.

«В нашем филиале уделяется значительное внимание возрождению традиций трудового воспитания молодежи. Это важная составляющая профессиональной ориентации, социально-трудовой адаптации студентов и дальнейшего привлечения молодежи к работе в сфере энергетики. Уже несколько лет мы принимаем молодых специалистов-энергетиков из учебных заведений по нашим отраслевым направлениям и довольны уровнем их подготовки», — отмечает заместитель генерального директора «Россети Центр и Приволжье» — директор филиала «Рязаньэнерго» Сергей Котенев.

В этом году на рязанских энергообъектах будут трудиться 37 студентов из Рязанского государственного радиотехнического университета, филиала Петербургского государственного университета путей сообщения Императора Александра I — железнодорожного колледжа, а также Скопинского электротехнического и Сасовского индустриального колледжей.