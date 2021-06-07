В детском учреждении Рязанской области нашли нарушения организации питания

Прокуратура вынесла в адрес директора центра представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.7 КоАП России.

В детском учреждении Рязанской области нашли нарушения организации питания. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

При проверке МБУ ДО «Центр психолого-педагогической реабилитации и коррекции» Александро-Невского района прокуратура нашла нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства. В организации отсутствовала технологическая карта на производство готового блюда, на складе для хранения продуктов не измерялись влажность и температура воздуха, сотрудники не вели ежедневную регистрацию температуры хранения продуктов питания.

Прокуратура вынесла в адрес директора центра представление и возбудила дело об административном правонарушении, предусмотренном частью 1 статьи 6.7 КоАП России.