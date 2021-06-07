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Под Рязанью мужчина украл музыкальный центр и ружье у своего приятеля
Под Рязанью мужчина украл музыкальный центр и ружье у своего приятеля. Подробности дела сообщает ИД «Пресса».

Под Рязанью мужчина украл музыкальный центр и ружье у своего приятеля. Подробности дела сообщает ИД «Пресса».

Инцидент случился в октябре 2020 года. 20-летний местный житель с 7 по 9 октября гостил у своего приятеля, а 12 числа взял из тайника ключ, о котором заранее узнал у своего друга, и проник в жилище. Злоумышленник украл колонку JBL и охотничье ружье Browning Maxus с 16 охотничьими патронами. После этого милославец закрыл входную дверь, положил ключи на прежнее место и скрылся с похищенным.

Тем самым он принес материальный ущерб хозяину дома в размере свыше 115 тысяч рублей.

Злоумышленника быстро вычислили. Он признался в совершении преступления и вернул кейс с оружием. Колонку он успел продать случайным знакомым.

За совершенное преступление Милославский районный суд назначил мужчине три года и шесть месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на два года и шесть месяцев. Приговор вступил в законную силу.