Ночью в Рязани сгорело кафе на Голенчинском шоссе

В ночь с 6 на 7 июня сгорело кафе «Навруз» на Голенчинском шоссе около остановки «Спортивная». В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что вызов о горящей крыше кафе поступил в 1:00, полностью потушить пламя удалось в 1:50. На место выезжало восемь единиц техники и 19 пожарных.

В ночь с 6 на 7 июня сгорело кафе «Навруз» на Голенчинском шоссе около остановки «Спортивная». Об этом РЗН. инфо сообщили очевидцы.

В пресс-службе ГУ МЧС заявили, что вызов о горящей крыше кафе поступил в 1:00, полностью потушить пламя удалось в 1:50. На место выезжало восемь единиц техники и 19 пожарных. Пострадавших и спасенных нет. Причина пожара уточняется.