Мошенники похитили у рязанцев около полумиллиона рублей

После звонка фейковых сотрудников службы безопасности банка 45-летний охранник лишился 182 тысяч рублей, а 33-летний рабочий — 300 тысяч рублей. По факту мошенничества возбуждены уголовные дела.

Мошенники похитили у рязанцев около полумиллиона рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два жителя Рязани обратились в полицию и рассказали, что им звонили фэйковые сотрудники службы безопасности банка. Они сообщили, что денежные средства мужчин под угрозой. Испугавшись за свои сбережения, рязанцы передали мошенникам право доступа к своим счетам.

Таким образом, 45-летний охранник лишился 182 тысяч рублей, а 33-летний рабочий — 300 тысяч рублей.

По факту мошенничества возбуждены уголовные дела по части 2 и части 3 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до шести лет.