Пассажирский поезд Москва — Анапа раздавил легковушку, двое погибли

Поезд Москва — Анапа на территории Краснодарского края раздавил легковушку с людьми. Погибли два человека. Последствия аварии попали на видео.

Поезд Москва — Анапа на территории Краснодарского края раздавил легковушку с людьми. Погибли два человека. По данным пресс-службы СКЖД, авария произошла 5 июня в 12:15 на трассе Подъезд к поселку Витязево.

По предварительным данным, водитель Toyota Land Cruiser пересекал железнодорожный переезд на запрещающий сигнал светофора. В результате произошло столкновение с пассажирским поездом Москва — Анапа.

Машинист применил экстренное торможение, но трагедии избежать не удалось. В результате аварии погибли на месте 50-летний житель поселка Витязево и 49-летний пассажир, который был на переднем сидении. Другой пассажир получил травмы, его госпитализировали.

Из пассажиров поезда никто не пострадал. Из-за ДТП временно задержали пассажирские поезда.

Южная транспортная прокуратура организовала доследственную проверку.