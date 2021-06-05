В Рязанской области проходит велосипедная гонка Bike-off-Road Challege 2021

В Рязанской области проходит велосипедная приключенческая гонка. Соревнования Bike-off-Road Challege 2021 проходят 5-6 июня в «Экопарке Поляны» в Рязанской области.

Велосипедная приключенческая гонка Bike-off-Road Challege 2021 проходит 5-6 июня в «Экопарке Поляны» в Рязанской области.

Гонка состоит из прохождения дистанции с элементами ориентирования, включающей в себя преодоление разнообразных естественных препятствий.

Дистанция задана контрольными пунктами. Для контроля прохождения применяется система электронной отметки SFR. Максимальная дистанция предусмотрена в классе «Про»: ее протяженность около 110 км, контрольное время — 24 часа. Минимальная — в классе «Лайт-Д»: протяженность дистанции около 20 км, контрольное время — 6 часов.

Участвуют в гонке и мужчины, и женщины, также есть дистанции для детей с родителями.

Победителей и призеров наградят призами и грамотами.