В Рязани сбили шестилетнюю девочку на самокате
ДТП произошло около 17:55 у дома №51 по улице Электрозаводской. 49-летний рязанец на Hyundai Tucson сбил шестилетнюю девочку на самокате. Пострадавшей оказали медпомощь.
В четверг, 3 июня, в Рязани сбили шестилетнюю девочку на самокате. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления МВД.
ДТП произошло около 17:55 у дома №51 по улице Электрозаводской. 49-летний рязанец на Hyundai Tucson сбил шестилетнюю девочку на самокате. Пострадавшей оказали медпомощь.
Проводится проверка, обстоятельства уточняются.