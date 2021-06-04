В Рязани сбили шестилетнюю девочку на самокате

ДТП произошло около 17:55 у дома №51 по улице Электрозаводской. 49-летний рязанец на Hyundai Tucson сбил шестилетнюю девочку на самокате. Пострадавшей оказали медпомощь.