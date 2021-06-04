Рязанские полицейские утихомирили пьяного дебошира в зале суда

32-летний рязанце, вызванный в суд в качестве обвиняемого в неуплате алиментов, в состоянии алкогольного опьянения оскорблял присутствующих. На него составили протокол об административном правонарушении.

Рязанские полицейские утихомирили пьяного дебошира в зале суда. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

32-летнего жителя Рязани вызвали в Московский районный суд в качестве обвиняемого в неуплате алиментов (статья 157 УК РФ). Мужчина пришел на заседание в состоянии алкогольного опьянения и начал оскорблять присутствующих.

Полицейские задержали рязанца и доставили в отдел. На мужчину составили протокол об административном правонарушении по статье 20.21 КоАП («Появление в общественном месте в состоянии алкогольного опьянения»).

Мужчине грозит административный арест до 15 суток.