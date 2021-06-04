Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы

Выходные продлятся с 31 декабря по 9 января. Последний день следующего года также будет выходным, так как выпадает на субботу.

Россиян ожидают десятидневные новогодние каникулы. Об этом заявил министр труда и социальной защиты Антон Котяков, передает ТАСС .

Выходные продлятся с 31 декабря по 9 января. Последний день следующего года также будет выходным, так как выпадает на субботу.

Котяков добавил, что в майские праздники выходные также будут длинными. По его словам, на первые числа и на 9 мая придется по четыре выходных дня.