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Игорь Маковский и Борис Сокол обсудили обеспечение энергетической инфраструктурой для развития предприятия «Щекиноазот»
В прошлом году сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» завершили проект по переустройству высоковольтных сетей для строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе региона.

Генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» и президент компании «Щекиноазот» провели рабочую встречу на площадке Петербургского международного экономического форума. Стороны уделили особое внимание сотрудничеству в сфере повышения надежности энергоснабжения объектов химической отрасли на территории Тульского региона.

В прошлом году сотрудники филиала «Россети Центр и Приволжье» — «Тулэнерго» завершили проект по переустройству высоковольтных сетей для строительной площадки нового комплекса по производству аммиака и карбамида в Щекинском районе региона.

Энергетики возвели и ввели в эксплуатацию более 17 км новых линий электропередачи 110 кВ и демонтировали свыше 11 км существующих линий.

Как отметил глава энергокомпаний, с учетом большой значимости предприятия для развития экспортного потенциала региона все работы были выполнены в кратчайшие сроки и на высоком уровне."Щекиноазот" - один из мировых лидеров по производству продуктов промышленной химии.

«Совершенствуя свою энергетическую инфраструктуру для таких крупных объектов, мы вносим свой вклад в создание условий для социально-экономического роста Тульской области», — отметил генеральный директор «Россети Центр» — управляющей организации «Россети Центр и Приволжье» Игорь Маковский.